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Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
43 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ OLAYLA İLGİLİ TÜRKİYE'DEN TAZİYE MESAJI

, 'a başkent 'de fabrikada çıkan yangında yaşamını yitirenler için taziye dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'deki yangında 43 kişinin hayatını kaybetmesinden üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hindistan halkı ve hükümeti ile felakette hayatını kaybedenlerin yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadeleri yer aldı.

Son dakika: Hindistan’da fabrikada yangın: 43 ölü, 15 yaralı HİNDİSTAN'DA FABRİKADA YANGIN: 43 ÖLÜ, 15 YARALI

Yeni Delhi'nin işlek caddelerinden Rani Jhansi Yolu'nda bulunan 5 katlı bir karton fabrikasında saat 05.30 civarında çıkan yangında yolun çok dar olması nedeniyle itfaiyecilerin müdahalede zorlandıkları ve 43 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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