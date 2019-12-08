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Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN CONDE İLE GÖRÜŞTÜ

Başkan , ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Cumhuriyeti Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.

Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.

ERDOĞAN, GİNE-BİSSAU BAŞBAKANI ARİSTİDES GOMES'İ KABUL ETTİ

Öte yandan Başkan , İstanbul'da Gine Bissau Cumhuriyeti Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Gomes ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.

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