Başkan Erdoğan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Cumhuriyeti Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı"na katıldı.
Konferansın açılışının ardından Erdoğan, Conde'yle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme, 40 dakika sürdü.
ERDOĞAN, GİNE-BİSSAU BAŞBAKANI ARİSTİDES GOMES'İ KABUL ETTİ
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Gine Bissau Cumhuriyeti Başbakanı Aristides Gomes'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ev sahipliğinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve İslam Kalkınma Bankası iş birliğiyle düzenlenen "İslam İşbirliği Teşkilatı Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı" kapsamında İstanbul'da bulunan Gomes ile bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Ekrem İmamoğlu'dan yandaşlarına üst düzey görev!
- Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi
- Yarın başlıyor! 12 gün sürecek
- CHP'li Veli Ağbaba Diyarbakır annelerini hedef aldı!
- Muharrem İnce çileden çıktı! CHP'de kaos büyüyor...
- Amanos Dağları'nın kahramanları hazır!
- Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır'da...
- 43 kişinin öldüğü olayla ilgili Türkiye'den taziye mesajı
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler
- 8 ülkenin büyükelçisi Diyarbakır annelerini ziyaret etti |Video
- Türkiye'den Hindistan'a taziye mesajı! 43 kişi ölmüştü...
- Son dakika: Başkan Erdoğan o çağrısını yineledi: Müslümanlar...
- Almanya'da ırkçılık kol geziyor! 11 yaşındaki başörtülü kızı dövdüler...
- Yunanistan Parlamentosunda skandal! İslamiyet'e hakaret etti
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İstanbul’da flaş açıklamalar...
- İşte dünyayı sarsan esrarengiz ölümler ve perde arkası...
- Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü
- Mesaj trafiği ortaya çıktı! Darbecilerin "haberimiz yok" yalanı çöktü!
- Şoke eden ifadeler! Ailesini "evlat nöbeti"nde gören terör örgütü PKK mensupları...
- İngiltere'de başörtülü kız çocuğuna saldırı olayında flaş gelişme
- Şampiyonlar Ligi'nde Cüneyt Çakır Napoli - Genk maçını yönetecek