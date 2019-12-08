Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 08.12.2019
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.
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