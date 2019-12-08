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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Alaattin Özdemir'in ailesine başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019
ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru 'in ailesine başsağlığı diledi.

, 'da bir kavgaya müdahale esnasında şehit olan polis memuru 'in ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, memuru Alaattin Özdemir'in ailesine bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Özdemir'in ailesine taziye dileklerini iletti.

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