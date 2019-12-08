08 Aralık 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya net mesaj: Sorumluluklarınızı yerine getirin

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.12.2019 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019
BAKAN AKAR'DAN ABD VE RUSYA'YA ÇAĞRI

, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. 'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

NATO ile ilişkiler hakkında konuşan Bakan Akar, "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN