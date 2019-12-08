Bakan Akar'dan ABD ve Rusya'ya net mesaj: Sorumluluklarınızı yerine getirin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz. ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Mutabakatların gereklerini yapmaya devam ediyoruz.ABD'li müttefiklerimizin, Rus dostlarımızın da sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz" dedi.

NATO ile ilişkiler hakkında konuşan Bakan Akar, "İttifaka tehditleri ciddiye alıyoruz, aynı şekilde ittifakın da bize karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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