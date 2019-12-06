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Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.12.2019
İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

’ın Teknik Müdürü , Twitter hesabından 'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.

'ın Teknik Müdürü 'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şu şekilde:

TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...

Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.

Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.

Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu SELÇUK BAYRAKTAR PAYLAŞTI: İLK KEZ GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

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