Selçuk Bayraktar paylaştı: İlk kez gökyüzüyle buluştu
Giriş Tarihi: 06.12.2019
Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından AKINCI TİHA'nın ilk uçuş görüntüsünü paylaştı. Bayraktar, "TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim..." ifadelerini kullandı.
Baykar'ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın sosyal medyada paylaştığı mesaj şu şekilde:
TİHA - Tutku, İnanç, Hayal, Azim...
Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu.
Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İşte CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a Erzurum'da sevgi seli
- CHP'li belediyede işçi kıyımı!
- Başkan Erdoğan'dan Ceren'in ailesine taziye telefonu
- AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı?
- Suikast itirafı! Hedefte iki bakan vardı
- Hulusi Akar'dan flaş NATO açıklaması
- İşte Türkiye'nin yerli ve milli silahları!
- PKK'lı teröristlere ait mermi ve lav silahı ele geçirildi
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe Gençlerbirliği maçı canlı anlatım izle! | Video
- Asgari ücret için yeni açıklama… 2020 asgari ücret ne kadar olacak? Zam teklifleri ne kadar?
- İnfaz düzenlemesi için flaş açıklama! Genel af çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? 2020 başında Meclis’e geliyor!
- İşte skandalların adamı CHP’li Engin Özkoç’un günah galerisi!
- Dışişleri Bakanlığı: Güvenli bölgeyi teröristlerden temizleyene kadar Suriye'den çıkmayacağız
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan "konkordato reformu" açıklaması
- Bakan Cahit Turhan: Türkiye o alanda merkez olacak
- Adalet Bakanlığı'ndan Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakkında açıklama
- Çin'den Tesla hamlesi
- Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Türkiye-Libya anlaşması hakkında flaş açıklama
- Ceren Özdemir'i arkadaşı Ayşegül Türkmen Akkaş anlattı! Gözyaşları sel oldu... Üniversiteden "Ceren Özdemir" kararı
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün zirvesinden A Haber'in özel görüntüleri