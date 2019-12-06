Güngören Belediyesi'ndeki ‘ceza’ skandalının ardından Belediye Başkanı Bünyamin Demir özür dileyip o ismi görevden aldı

Güngören Belediyesi’nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, “Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz.” İfadelerini kullandı.

Güngören Belediye'sindeki 'ceza' skandalının ardından Belediye Başkanı Bünyamin Demir özür dileyip o ismi görevden aldı

Güngören Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. Belediyede her gördüğünün önünde ayağa kalkma cezası verilen gencin görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından başkan yardımcısına tepki yağdı. Güngören Belediyesi Başkanı Bünyamin Demir, cezayı veren yardımcısının istifasının alındığını duyurarak, "Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz." İfadelerini kullandı.

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Güngören Belediyesi'nde belediye başkan yardımcısı "kendisini görüp ayağa kalkmadı" diye belediye çalışanı bir gence skandal bir ceza verdi. AK Parti eski Adıyaman milletvekili Mehmet Metiner, Twitter hesabından, Güngören Belediyesi'nde yaşanan skandalı paylaştı.

Metiner, olaya ilişkin, "Bu fotoğraftaki AK Partili gencimiz, AK Parti Güngören ilçe teşkilatında belediye başkan yardımcısının önünde kalkmadığı gerekçesiyle ertesi gün çalıştığı belediyede her gördüğünün önünde kalksın diye işte bu şekilde cezalandırılıyor" ifadelerine yer verdi.

'DAVAMIZ ADINA UTANÇ VERİCİ'

"Davamız adına utanç verici bir uygulama… Gereği acilen yapılmalı…" diyen Metiner, belediye çalışanının bir sandalyede otururken çekilmiş fotoğrafını da paylaştı.

Metiner olaya ilişkin isim açıklamazken belediye çalışanının isminin Enes Turan olduğu öğrenilirken cezayı veren belediye başkan yardımcısının Veysel İpekçi olduğu iddia edildi.

BAŞKAN ÇALIŞANDAN ÖZÜR DİLEDİ

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, duyar duymaz olaya müdahale ettiği, yaşananlardan dolayı belediye çalışanından özür dileyip makam odasına götürdüğü öğrenildi.



Başkan Demir'in, yardımcısı Veysel İpekçi'yi de özür dilemesi konusunda uyardığı, İpekçi'nin özür dilemeyi reddettiği belirtildi.

SKANDALA İMZA ATAN BAŞKAN YARDIMCISI GÖREVDEN ALINDI

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezayı veren başkan yardımcısının istifasının alındığını duyurdu.

Demir yaptığı açıklamada, ''Belediyemizde bugün meydana gelen üzücü olaydan dolayı ilgili başkan yardımcımızın istifası alınmıştır. Mesai arkadaşımız ve Güngören halkından özür dileriz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.'' ifadelerini kullandı.