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Mehmetçikten minik Pınar'a ziyaret

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
MEHMETÇİKTEN MİNİK PINAR'A ZİYARET

sırasında 'da doğum sancıları üzerine tarafından hastaneye yetiştirilen ve doğan kızına, harekattan esinlenerek 'Pınar' adını veren Suriyeli aile, askeri heyet tarafından evinde ziyaret edildi. Askerlerin çeşitli hediyeler verdiği Suriyeli aile ise Mehmetçiğe bir kez daha teşekkür etti.

'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, sırasında doğum sancısı tutan ve tarafından hastaneye yetiştirilen Suriyeli ailenin 'daki evlerinde ziyaret edildiğini bildirdi. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı 'Pınar' ismi verilen bebekle, kardeşlerine çeşitli hediyeler götüren , doğumuna vesile oldukları bebeği de sevdi. Askerlere şükranlarını ileten bebeğin babası da kızının sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

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"Çok şükür bir sorun yok. Ama herhangi bir sorun olursa yetkililere haber veririz. Eşimin mutlaka ameliyatla doğum yapması gerekliydi ama burada hastane yoktu. Biz Türk askerlerine haber ilettik, geldiler ve bizim durumumuzu gördüler. Türk askeri bizim için elinden geleni yaptı, onlara teşekkür ederiz. Hatta bizi sivil araçla değil, kendi askeri araçlarıyla 'deki hastaneye götürdüler. Eşim ameliyatla doğum yaptı, çok şükür durumları iyi. Hastanede geçen sürede Türk askeri bizi hiç yalnız bırakmadı, teşekkür ederiz. Şu an bir ihtiyacımız yok, teşekkür ederiz. Bir ihtiyacımız olursa yetkililere söyleriz."

PINAR BEBEK, ASKER AMCALARINI AĞIRLADI
Öte yandan Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Tel Abyadlı Ziheyye kardeşimiz Mehmetçiklerimiz tarafından 25 Ekim'de Akçakale Devlet Hastanesi'ne ulaştırılmış ve dünyalar tatlısı Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Tel Abyad'daki evine dönen Pınar bebek ve kardeşleri asker amcalarını ağırladı" denildi.

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