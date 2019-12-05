Etkisiz hale getirilen teröristlerin telsizdeki son konuşmaları ortaya çıktı!
Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Timlerinin Kutu Deresi bölgesinde yaptığı operasyonda kıstırıldıkları mağarada etkisiz hale getirilen 5 kadın teröristin son telsiz konuşmaları deşifre edildi. 5 kadın teröristin telsiz konuşmalarında "Çevremiz sarıldı. Çıkışımız yok, ölüyoruz" dediği belirtildi.
SABAH, 8 Haziran'da Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in askeri üniforma giyerek, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak ile birlikte bölgeye gidip, timlere destek verdiği o operasyonun detaylarına ulaştı. MİT ve jandarma istihbarat birimleri bir grup teröristin Tunceli kırsalında eylem yapma hazırlığında olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine Tunceli İl Jandarma Komutanlığında hazırlanan Jandarma Özel harekât timleri operasyona çıktı. JÖH timleri 8 Haziran'da Kutu deresi bölgesinde 5 kadın teröristin gizlendikleri mağarayı tespit etti. Teröristler 'Teslim ol' çağrılarına ateşle ve el bombaları ile karşılık verdi.
5 SAAT SÜRDÜ
Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonunda mağaradaki 5 kadın terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Berfin Ararat kod adlı Mihriban Durmaz olduğu ortaya çıktı. Diğer teröristlerin ise sözde Doğu cephesi YJA-Star sorumlusu Fatma Özgün, Canan Çelik, Ceyda Sarıkaya ve Halide Karakuş olduğu belirlendi. Teröristlerden ikisinin Kandil'deki "Roj" telsiz kodunu kullanan erkek terörist ile yaptığı konuşmada mağarada sıkışıp kaldıklarını, dışarıya çıkamadıklarını söyledikleri ortaya çıktı.
Dersim Berfin: Roj, Sesimi alıyor musun?
Roj: Alıyorum
Dersim Berfin: Asker çevremizi sardı. Perişan durumdayız. Karşılık veriyoruz ama çıkışımız yok.
Roj: Anladım. Dayanın. Savaşın.
Dersim Berfin: Neye dayanacağız?
Roj: Öldünüz mü? Beni duyan yok mu?
Fargin Havin: Yaralımız var. Bu çemberden çıkamayız. Her yerde asker var, ölüyoruz.
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