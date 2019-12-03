Akıllı televizyonlarda "izlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat
Bilgisayar ve cep telefonu korsanlarının hedefi artık akıllı televizyonlar. Akıllı televizyonlar hemen hemen artık her vatandaşın evinde yer alıyor. Peki bu televizyonlar kişisel verilere ulaşıp vatandaşlar için tehlike yaratabiliyor mu? Cevapları A Haber canlı yayınına bağlanan Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan verdi.
Televizyonunuzun üreticisinin ve siber korsanların sizi izleme ve dinleme riski olabilir. Akıllı televizyonlardaki kameralara dikkat. Eğer güvenliği sağlanmazsa evdeki televizyonlar adeta bilgi sızdıran bir ajana dönüşebiliyor.
TABLETİN BÜYÜK HALİ SADECE
Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, "Eğer güvenliğini sağlamadığımız bir televizyon kullanıyorsak kişisel verilere ulaşmak çok mümkün. Evde akıllı televizyon diye görülen alet elimizde kullandığımız tabletin büyük hali sadece. Üzerinde bizim kişisel verilerimizi barındıran bir platform aslında." dedi.
KAMERA VE MİKROFONLARA DİKKAT
Osman Demircan, "Eğer bu platformların güvenliğini sağlamazsak kişisel verilerimizin tamamını risk altına atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu cihazlar üzerinde sensörlerde barındırıyor. Kamera ve mikrofon gibi aygıtlar. Yine güvenliği sağlanmayan televizyonlar bilgilerin, görüntülerin ve seslerin dışarı sızmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.
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