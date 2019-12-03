03 Aralık 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Akıllı televizyonlarda "izlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.12.2019 Güncelleme Tarihi: 03.12.2019
'İZLENME' TEHLİKESİ! KİŞİSEL VERİLERE DİKKAT...

Bilgisayar ve cep telefonu korsanlarının hedefi artık akıllı televizyonlar. Akıllı televizyonlar hemen hemen artık her vatandaşın evinde yer alıyor. Peki bu televizyonlar kişisel verilere ulaşıp vatandaşlar için tehlike yaratabiliyor mu? Cevapları A Haber canlı yayınına bağlanan verdi.

Televizyonunuzun üreticisinin ve siber korsanların sizi izleme ve dinleme riski olabilir. Akıllı televizyonlardaki kameralara dikkat. Eğer güvenliği sağlanmazsa evdeki televizyonlar adeta bilgi sızdıran bir ajana dönüşebiliyor.

Akıllı televizyonlarda izlenme tehlikesi! Kişisel verilere dikkat AKILLI TELEVİZYONLARDA "İZLENME TEHLİKESİ! KİŞİSEL VERİLERE DİKKAT

TABLETİN BÜYÜK HALİ SADECE

, "Eğer güvenliğini sağlamadığımız bir televizyon kullanıyorsak kişisel verilere ulaşmak çok mümkün. Evde diye görülen alet elimizde kullandığımız tabletin büyük hali sadece. Üzerinde bizim kişisel verilerimizi barındıran bir platform aslında." dedi.

KAMERA VE MİKROFONLARA DİKKAT

Osman Demircan, "Eğer bu platformların güvenliğini sağlamazsak kişisel verilerimizin tamamını risk altına atmış oluyoruz. Aynı zamanda bu cihazlar üzerinde sensörlerde barındırıyor. Kamera ve mikrofon gibi aygıtlar. Yine güvenliği sağlanmayan televizyonlar bilgilerin, görüntülerin ve seslerin dışarı sızmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN