Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz hakkında konuştu. Soylu, "Nerede olduğunu biliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, FETÖ'nün sözde TSK imamı Adil Öksüz'e ilişkin, "Nerede olduğunu biliyoruz." açıklamasında bulundu.



Bakan Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtladı.







Soylu, "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyor musunuz? Almanya'da deniliyor bunu teyit eder misiniz?" şeklinde yöneltilen bir soruya , "Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz. Ama bizde kalsın." dedi.



Öte yandan Bakan Soylu, "5 bin 300 aileyle görüşüyoruz, son 3 yılda 600'ün üzerinde terör örgütü (PKK) mensubunu ailesiyle ikna ederek getirip adalete teslim ettik." bilgisini verdi.





"DARBE FETVASI" VERMİŞ

Darbe girişiminden önce 11 Temmuz'da Amerika'ya giden ve 13 Temmuz'da Türkiye'ye dönen ve darbe gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen Öksüz'ün, 4. Ana Jet Üssü Komutanı Hakan Evrim'e, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Fetullah Gülen'i görüştürme teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Öksüz'ün darbe girişimi gecesi, FETÖ mensubu teröristlere Pensilvanya'nın talimatlarını ilettiği ve "darbe fetvası" verdiği de öne çıkmıştı.



14 YILDA 109 KEZ YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışı çıkış kayıtlarını inceledi. Adil Öksüz'ün 2002 yılından bu yana 109 kez yurt dışı seyahati yaptığı tespit edildi.

SAÜ'de göreve başladığı 1995 yılından itibaren 4 kez izin alarak yurt dışına çıktığı, bunun dışındaki yolculuklarının üniversite yönetiminin bilgisi ve izni dışında gerçekleştiği bildirildi. Öksüz'ün en son 10 Mayıs 2012'de izinli olarak yurt dışına (Arnavutluk) çıktığı belirtildi.



EŞİ VE ÇOCUKLARINI AMERİKA'YA BIRAKMIŞ



Öksüz'ün darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce eşi ve 3 çocuğunu Amerika'da yaşayan diğer kayınbiraderi Abdülhadi Yıldırım'ın yanına bıraktığı öğrenildi.

"TARLA BAKMAYA GELDİM"

Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığında 16 Temmuz sabahında yakalanan tek sivil olan SAÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz, savcılık ifadesinde Ankara'ya tarla bakmaya geldiğini, Keçiören'de akrabalarının evinde kaldığını ve askerlerin hiçbirini tanımadığını ileri sürmüştü.

Sincan Batı Adliyesi Hakimi Köksal Çelik, Öksüz hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek Öksüz'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakmıştı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcı Mehmet Yılmaz karara itiraz etmiş, Asliye Ceza Hakimi Çetin Sönmez ise Öksüz'ün serbest bırakılmasına yönelik itirazı delil yetersizliğinden reddetmişti. Çalışmalar kapsamında Öksüz'ün Sakarya'ya gelirken kullandığı "34 SIR 49" plakalı otomobili, Akyazı ilçesinde oturan kayınpederinin evinin garajında bulunmuştu.

Öksüz'ün İstanbul-Sakarya, Sakarya-Ankara arasında belirli aralıklarla hız sınırını aştığı için para cezasına çarptırıldığı, bu cezalar üzerine önlem olarak otomobilinde radar tespit cihazı bulundurduğu ayrıca araç muayene cezalarının olduğu ortaya çıkmıştı.

Adil Öksüz'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittiği, 19 Temmuz sabaha karşı da Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki kayınpederinin evine uğradığı, eşinin ailesiyle görüştükten sonra otomobilini bırakıp buradan ayrıldığı tespit edilmişti.