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Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak o tarihler...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.11.2019 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019
BAKAN MÜJDELEDİ! 17 BİN KİŞİ ALINACAK

Son dakika haberine göre; 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. , pozisyon ihdasını Başkan Erdoğan'ın onayladığını ve alımların başlayacağını söyledi.

17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. İlk gelen bilgiler arasında, atanacak personelin 7.525'i hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknisyeni olacağı açıklandı. Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak alımlar gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ERDOĞAN ONAYLADI

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.

İKİ DÖNEM OLARAK YAPILACAK

Kılavuzun tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

KADROLAR BELLİ OLDU

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona puanıyla atama yapacağız."

Sağlık Bakanlığı 17 bin personel alımı tarihi resmen açıklandı! Hangi bölümde kaç kişi alınacak? SAĞLIK BAKANLIĞI 17 BİN PERSONEL ALIMI TARİHİ RESMEN AÇIKLANDI! HANGİ BÖLÜMDE KAÇ KİŞİ ALINACAK?

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