Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 personel alımı yapılacak! İşte alım yapılacak o tarihler...

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pozisyon ihdasını Başkan Erdoğan'ın onayladığını ve alımların başlayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığınca 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı aralık ve 2020 yılı şubat aylarında iki dönem olarak yapılacak. İlk gelen bilgiler arasında, atanacak personelin 7.525'i hemşire, 2.182 ebe, 6.951 sağlık teknisyeni olacağı açıklandı. Aralık ve Şubat aylarında iki dönem olarak alımlar gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atamalarla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

ERDOĞAN ONAYLADI

"Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alımı için pozisyon ihdası Cumhurbaşkanlığımız tarafından onaylandı. Bu pozisyonlar için alım sürecini hemen başlatıyoruz.

İKİ DÖNEM OLARAK YAPILACAK

Kılavuzun ÖSYM tarafından yayımlanmasını müteakip alımlarımızı aralık ve şubat aylarında iki dönem olarak yapacağız.

KADROLAR BELLİ OLDU

7 bin 525'i hemşire, 2 bin 182'si ebe ve 6 bin 951'i sağlık teknisyeni/teknikeri olmak üzere psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında toplam 17 bin 689 sözleşmeli pozisyona KPSS puanıyla atama yapacağız."