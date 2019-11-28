Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Avrasya Tüneli ve YHT açıklaması
Gelen son dakika haberine göre; Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız. Avrasya Tüneli’nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye’ye 2,5 milyar TL katkı sağladı." dedi. Ayrıca Turhan, 5G'nin Türkiye'de ilk uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda yapılacağını duyurdu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Burada açıklamada bulunan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, "2020 yılında, Ankara-İstanbul hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız." dedi.
AVRASYA TÜNELİ VE EKONOMİYE KATKISI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Avrasya Tüneli'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. Türkiye'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı. Yüksek hızlı tren ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor" dedi.
ANKARA-SİVAS YHT
Cahit Turhan, "Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Turhan, 5G'nin Türkiye'de ilk uygulamasının İstanbul Havalimanı'nda yapılacağını duyurdu.
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