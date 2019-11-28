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Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Avrasya Tüneli ve YHT açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
HÜKÜMETTEN FLAŞ AVRASYA TÜNELİ AÇIKLAMASI

Gelen son dakika haberine göre; Turhan, "2020 yılında, - hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız. ’nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. ’ye 2,5 milyar TL katkı sağladı." dedi. Ayrıca Turhan, 5G'nin Türkiye'de ilk uygulamasının 'nda yapılacağını duyurdu.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı. Burada açıklamada bulunan Turhan, "2020 yılında, - hattında ekspres seferler düzenleyerek seyahat süresini yarım saat kısaltacağız." dedi.

AVRASYA TÜNELİ VE EKONOMİYE KATKISI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "'nden 48 milyonu aşan araç geçiş yaptı. 'ye 2,5 milyar TL katkı sağladı. Yüksek ulaşımı 4 destinasyonda 13 il ile ülke nüfusunun yüzde 42'sine hizmet veriyor. Toplam yolculuk sayısı 52 milyona yaklaştı. Günde ortalama 48 sefer ile 22 bin insanımız hızlı trenlerle seyahat ediyor" dedi.

ANKARA-SİVAS YHT

Cahit Turhan, "Ankara-Sivas hattının altyapı yapım çalışmalarında yüzde 94 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde test sürüşlerine başlayıp, 2020 yılı ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz." ifadelerini kullandı. Ayrıca Turhan, 5G'nin Türkiye'de ilk uygulamasının 'nda yapılacağını duyurdu.

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