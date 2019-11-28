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MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
BAKANLIK DUYURDU! DÖNÜYORLAR

(), terör örgütü /'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki 'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde 'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Suriyeli kardeşlerimizin bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor." denildi.

GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİLER

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Terör örgütü /'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki 'a sığınan kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde 'daki evlerine dönüş yaptı." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

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