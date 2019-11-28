MSB: 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor." denildi.

GÖNÜLLÜ OLARAK GİTTİLER

Bakanlık açıklamasında ayrıca, "Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı." ifadelerine yer verildi.

FOTOĞRAF PAYLAŞILDI

MSB'nin paylaşımında Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.