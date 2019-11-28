28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
28.11.2019

Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Fransa'ya gönderiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de "Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lının aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderileceğini söyledi.

Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısının 370 bin olduğunu belirten Soylu, "Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018'de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında." şeklinde konuştu.

"O EVE YAPILAN İŞARETİ KENDİ EVİME YAPILMIŞ OLARAK GÖRÜYORUM"

Soylu, İzmir'de bir Alevi vatandaşın evinin işaretlenmesi ile ilgili de "O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bakan Soylu'dan kritik açıklama
Bakan Soylu'dan kritik açıklama
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş NATO açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş NATO açıklaması
Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
Kırmızı kategoride aranan Beraat Afşin etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın'dan flaş NATO mesajı
İbrahim Kalın'dan flaş NATO mesajı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan konuşma yasağı!
Arnavutluk'ta deprem fırtınası
Arnavutluk'ta deprem fırtınası
Terör yandaşlarına tepki gösteren Fransa’nın cesur kadını A Haber’e konuştu
Terör yandaşlarına tepki gösteren Fransa’nın cesur kadını A Haber’e konuştu
MSB duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı
MSB duyurdu: Yeni operasyon başlatıldı
Su faturasını görenler şaşkına döndü!
Su faturasını görenler şaşkına döndü!
Dünyaya ders olsun! İşte gerçekler
Dünyaya ders olsun! İşte gerçekler
Erdoğan: Heveslerini kıracağız!
Erdoğan: Heveslerini kıracağız!
Başkan Erdoğan’dan bor madeni açıklaması
Başkan Erdoğan’dan bor madeni açıklaması
Daha Fazla Video Göster