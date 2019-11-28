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Patrik Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
NEFES KESEN OPERASYON! YAKALANDILAR

Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, 'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. 'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.

Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.

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