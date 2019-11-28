Patrik Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren şüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı. Polislere silah çeken şüphelilerden 1'i yaralanırken, toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evindeki hırsızlık girişimiyle ilgili 4 şüpheli yakalandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 10 gün önce Tarabya'daki bir sitede oturan Fener Rum Patriği Bartholomeos'un evine giren hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen şüpheliler takibe alındı. Kartal Dragos'ta düzenlenen operasyonda, biri yaralı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ele geçirildiği öğrenildi.
Yaralanan şüpheli, hastanede tedavi altına alındı.
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