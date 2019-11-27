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Selçuk Bayraktar'dan The Guardian'a tokat gibi cevap

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN THE GUARDİAN'A TOKAT GİBİ CEVAP

İngiliz gazetesinin "İngiliz şirket Baykar'a sistem satmasaydı, şu anda İHA alanında global bir güç olamazdı." iddiasına Müdürü 'dan yanıt geldi.

'da bugün Bethan McKernan ve Dan Sabbagh imzalı yayımlanan bir haberde, EDO MBM Technology şirketinin üretmiş olduğu bir füze kilit sistemi olmadan 'nin bu kapasiteye ulaşamayacağı iddia edildi.

Bu iddiayı sosyal medyadan dile getiren gazeteciye Twitter hesabı üzerinden cevap veren Müdürü , şu ifadeleri kullandı:

"Mekanik kilit. Sizden almıyoruz, hiç almadık. Her koşulda çalışmadığı gibi çok pahalı çok daha gelişmişini, uygun maliyete kendimiz özgün tasarlayıp ürettik. Şurasını doğru yazmışsınız, Türkiye SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3'te. Kendi göbeğini kendin kes."

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