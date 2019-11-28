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Görevden uzaklaştırılan HDP'li belediye başkanı Bedia Özgökçe Ertan hakkında tutuklama kararı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
HDP'Lİ BAŞKAN HAKKINDA FLAŞ KARAR

Görevden uzaklaştırılan ve çıktığı belirlenen Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine tutuklama kararı çıkartıldı.

Başsavcılık, çeşitli tarihlerde öldürülen 'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı, yasa dışı gösterilerde terör örgütünün propagandasını yaptığı, etkisiz hale getirilen teröristleri yücelttiği gerekçesiyle hakkında açılan davalarda tutuksuz yargılanan, hakkında çeşitli suçlardan soruşturmalar devam eden Ertan'ın çıktığını belirledi.

TUTUKLAMA KARARI

Bunun üzerine, Ertan'ın tutuksuz yargılandığı mahkemelere ve soruşturmanın yürütüldüğü savcılığa yazı gönderilerek hakkında tutuklama kararı çıkarılması talep edildi. Ertan hakkında bu talep doğrultusunda tutuklama kararı çıkartıldı.

FEZLEKE DOSYALARIYLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Suçu ve suçluyu övmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 sayılı kanuna muhalefet" gibi suçlardan Van'daki çeşitli mahkemelerde yargılanan Ertan hakkında başsavcılık tarafından da, kentteki 'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki 'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı.

Ertan'ın, HDP'den Van milletvekili olduğu dönemde kentte işlediği iddia edilen suçlarla ilgili Van Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştırılan fezleke dosyalarıyla ilgili soruşturmalar da devam ediyor.

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