28 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet kamerada

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.11.2019 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019
VİCDANSIZ! ÇOCUĞUNUN YANINDA...

'te bir erkeğin, eşi olduğu tahmin edilen kadını çocuğunun yanında sokak ortasında tekme darp ettiği anlar kameraya yansıdı. Yoldan geçenlerin olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.

'te kaldırımda oturan bir kadın, 5-6 yaşlarındaki kız çocuğunun gözü önünde kocası olduğu tahmin edilen bir erkek tarafından tekme darp edildi. Küçük kız ağlayarak annesinin darp edilmesini izlerken, yoldan geçen ve olayı gören biri kadın iki kişinin ise olaya tepkisiz kalması vicdanları sızlattı.

Gaziantep'te sokak ortasında kadına şiddet kamerada GAZİANTEP'TE SOKAK ORTASINDA KADINA ŞİDDET KAMERADA

ANNESİNİN PEŞİNDEN GİTTİ

Bir süre sonra ayağa kalkan kadın yaya olarak olay yerinden uzaklaşırken küçük kızı da ağlayarak annesinin peşinden gitti. Olay anı ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN