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Son dakika: BUDO ve İDO bazı seferleri iptal etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
YOLA ÇIKACAKLAR DİKKAT! SEFERLER İPTAL EDİLDİ...

Son dakika haberine göre; İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve () seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

'nun internet sitesinden yer alan açıklamaya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle, saat 10.00'da başlaması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi de programdan kaldırıldı.

İDO'DAN DA SEFER İPTALİ

İDO'nun 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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