27 Kasım 2019, Çarşamba
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Son dakika: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019
3 İLDE ŞAFAK OPERASYONU!

Son dakika haberine göre; merkezli 3 ilde 'na (/) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

merkezli 3 ilde 'na (/) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.

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