Son dakika: Adana merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu!
Giriş Tarihi: 27.11.2019
Son dakika haberine göre; Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.Adana merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında ihraç polisler, askerler ve polis okulu öğrencilerinin de bulunduğu 23 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı.
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