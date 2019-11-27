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Muharrem İnce Twitter'dan açıkladı: 'Oyuna geldik, özür dilerim'

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
MUHARREM İNCE TWİTTER'DAN AÇIKLADI: 'OYUNA GELDİK, ÖZÜR DİLERİM'

'li bir ismin 'ye giderek Başkan 'la görüştüğünü iddia eden, daha sonra gelen tepkiler üzerine özür dileyen Rahmi Turan, 'yi aradı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İnce, Turan'ın kendisine, "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dediğini belirtti.

, gazeteci Rahmi Turan'ın "'ye giden 'li" iddiasıyla ilgili kendisini aradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:

"Biraz önce Rahmi Turan aradı. 'Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla'nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini' söyledi. 'Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum' dedi."

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