Muharrem İnce Twitter'dan açıkladı: 'Oyuna geldik, özür dilerim'
Giriş Tarihi: 27.11.2019 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019
CHP'li bir ismin Külliye'ye giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğünü iddia eden, daha sonra gelen tepkiler üzerine özür dileyen Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran İnce, Turan'ın kendisine, "Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum" dediğini belirtti.
Muharrem İnce, gazeteci Rahmi Turan'ın "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili kendisini aradığını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce şu ifadeleri kullandı:
"Biraz önce Rahmi Turan aradı. 'Sağlık sorunları olduğunu, bu sorunları yaşarken Talat Atilla'nın bu haber yüzde yüz doğru diyerek kendisini oyuna getirdiğini' söyledi. 'Aklandınız artık, buna sevindim, sizden tekrar özür diliyorum' dedi."
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