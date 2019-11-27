Kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
Yurtta etkisini göstermeye başlayan soğuk ve yağışlı havanın ardından Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı geldi. Peki, kar ne zaman yağacak? İstanbul’a kar gelecek mi? Ülkemizde bazı bölgelerde kar yağışı etkili oluyor. Kars, Kayseri, Muş ve Doğu Karadeniz bölgesinde kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre; yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı Perşembe günü de etkisini gösterecek. Peki, İstanbul’da kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji’nin son uyarıları ve yurtta hava durumu…
İstanbul'a kar gelecek mi? Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'nin son uyarıları yakından takip ediliyor. Yurdun bazı bölgelerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Marmara ve İç Anadolu bölgelerindeki yağışlı hava yurdun doğu kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son değerlendirmelerde kar ne zaman yağacak sorusuna açıklık getirdi. İstanbul'a kar gelecek mi? İşte bu gece ve 28 Kasım Perşembe günü yurtta hava durumu…
DOĞU'DA KAR YAĞIŞI
Kars, Ağrı ve Ardahan'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kars'ta kar yağışı öğleden sonra kent merkezini beyaza bürüdü. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ile jandarma ve polis ekipleri, sürücüleri akşam saatlerinde oluşabilecek don olayına karşı uyardı.
Ardahan'da ise yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksek rakımlı dağların zirvesi karla kaplandı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de karla karışık yağmur, kar yağışına dönüştü.
Araçların ve yolların karla kaplandığı ilçede, ekipler ulaşımda aksaklıkların yaşanmaması için çalışma başlattı.
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