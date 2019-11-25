Milli Savunma Bakanlığı: Türk ve Rus askerleri planlandığı gibi tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Fırat’ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği onbirinci ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki 11'inci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı. Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 11'inci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 10 kilometre derinlikte ve 58 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.





Fırat'ın doğusunda Kamışlı-Derik sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının ortaklaşa yaptığı 11. devriyesi tamamlandı. Yapılan açıklama, Rus askerlerinin girişimiyle provokasyonlara rağmen devriyenin sorunsuz yapıldığı belirtildi.

22 Ekim'de Fırat'ın doğusuna ilişkin Soçi'de Türkiye ile Rusya arasında mutabakat muhtırası imzalandı.

Her iki tarafın, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına olan bağlılıklarını teyit ettiği mutabakatta, Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinliğindeki Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi kararlaştırıldı.

Mutabakatta, iki ülke ortak devriyelerinin, 23 Ekim saat 12.00 itibarıyla mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometrelik derinlikte Kamışlı şehri hariç başlatılacağının bilgisi de yer aldı.

Her iki taraftan zırhlı araçların yanı sıra insansız hava araçları (İHA) ile kimi zaman helikopterlerin de destek verdiği devriyeler, özellikle terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki bölgelerde her türlü provokasyona rağmen başarıyla icra edildi.

Bölgedeki sivil halkın yanı sıra Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan devriye faaliyetleri sırasında bölücü terör örgütü YPG/PKK'nın kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı.

ABD ve Rusya'nın Türkiye ile vardıkları mutabakat çerçevesinde Suriye'nin kuzeyinden çıkması gereken ancak yerlerini terk etmeyen YPG/PKK'lı teröristler cephe hatlarına saldırmayı sürdürdü. PKK/YPG'li teröristlerce, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde keşif-gözetleme ve mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) temizlik faaliyetleri icra eden unsurlara, havan ve keskin nişancı atışlarıyla taciz ve saldırılar devam etti.

Türkiye ve Rusya'nın ortak devriyesinin başlamasından bir gün sonra 2 Kasım'da terör örgütü üyeleri, bombalı araçlarla sivil insanları katletti. YPG/PKK tarafından Tel Abyad merkezinde masum insanların alışveriş yaptığı pazar yerinde bir bombalı aracın patlatılması sonucunda 13 sivil hayatını kaybetti, 20 civarında sivil yaralandı.

Eli kanlı PKK/YPG'li teröristlerce sivillere yönelik başka saldırı da 10 Kasım'da Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde düzenlendi. Saldırıda 8 sivil yaşamını yitirdi, 20'den fazla Suriyeli yaralandı.

Güvenlik güçlerince çok sayıda bombalı araçla saldırı girişimi engellendi.



