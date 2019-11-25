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Evlat nöbetindeki aileler, PKK yandaşları tarafından tehdit ediliyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.11.2019 Güncelleme Tarihi: 25.11.2019
PKK TEHDİT EDİYOR! CAM-ÇERÇEVE HEPSİNİ KIRDILAR

İl Başkanlığı önünde, 'nın kaçırdığı çocuklarını kurtarmak için eylem başlatan ailelerin, "evlat nöbeti" 84’üncü gününde devam ediyor. PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru 'nın babası , PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını ifade etti.

Çocuklarının terör örgütü tarafından kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden 'a gelerek il binası önünde oturma eylemi yapan 57 ailenin umutlu bekleyişi 84'üncü gününe girdi. Terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan polis memuru 'nın bası , PKK yandaşlarının evlerinin camlarını kırdığını söyledi.

"CAM ÇERÇEVE BIRAKMADILAR"

Kaya, "84 gündür buradayız, sonuna kadarda buradayız. HDP'liler bu binayı boşaltmışlar, zannediyorlar ki biz birkaç gün kalıp gideceğiz. Nereye kaçarlarsa peşindeyiz, bu işin peşini bırakmayacağız. Devletimize de bir çağrımız var, bir komisyon kursunlar çocuklarımızı kurtarsınlar 5 yıl oldu. Yeter artık sabrımız tükendi, bu çocuklar için ve Dışişleri Bakanımızdan rica ediyoruz, bir el atsınlar.



Tehdit herkese geliyor, ben 'e birkaç sefer gittim, komşularım korkudan ziyaretimize gelmiyor. Benim evim 'te evimde cam çerçeve bırakmadılar.



Buradan Derik yetkililerine sesleniyorum, evim orada bu PKK yandaşları gidip camlarımı kırıyor, kimse bir şey yapamıyor mu? Ben dilekçede verdim neden engel olmuyorlar, emniyet ve jandarmaya çağrıda bulunuyorum" dedi.

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