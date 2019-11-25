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Başkan Erdoğan'ın hamleleri sonuç verdi! Trump'tan Türkiye talimatı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.11.2019
BAŞKAN ERDOĞAN'IN HAMLELERİ SONUÇ VERDİ! TRUMP'TAN TÜRKİYE TALİMATI

Başkanı , Cumhurbaşkanı 'ın isteği üzerine, ABD ve 'ndan 'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan 'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesi için talimat verdi.

medyasında çıkan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a ABD yaptırımları ve hakkındaki endişelerini dile getirdi. Trump ise 'nin endişeleri doğrultusunda ve Adalet Bakanlığına talimat verdi.

Amerikan The Hill'in, Demokrat bir senatöre dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı , ABD Başkanı 'a Halkbank ile ilgili endişelerini dile getirdi.

İKİ BAKANLIĞA HALKBANK TALİMATI
Erdoğan'ın endişelerine hak veren ABD Başkanı Trump harekete geçerek ekibi ve Hazine Bakanlığını bu konuda bilgilendirdi. 'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank için Trump'ın 'na da benzer bir bilgilendirme yaptığı iddia edildi.

ERDOĞAN'IN HAMLELERİ SONUÇ VERDİ
Haberde, Trump'ın Türkiye'ye karşı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Halkbank'ın dahil edilmemesine gerekçe olarak Türkiye'nin yaptığı lobi faaliyetlerinin yanı sıra Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişki gösterildi. Trump'ın Halkbank'a yönelik olası yaptırımın etkilerinin araştırılması için de talimat verdiği belirtildi.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA HALKBANK KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ
Bloomberg News, Ekim ayındaki haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halkbank'a suçlamada bulunulmaması için ABD Başkanı Trump'a girişimlerde bulunduğunu belirtmişti. Trump ise, Erdoğanla Nisan ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinin ardından Mnuchin ve Başsavcı William Barr'ı konuyu incelemeleri için görevlendirdi. Bu çağrının ardından Halkbank'a karşı birkaç ay boyunca bir işlem yapılmamış ve daha sonra ABD'li savcılar, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardı.

Başkan Erdoğan ve Trump'tan heyetler arası görüşmenin ardından açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN VE TRUMP'TAN HEYETLER ARASI GÖRÜŞMENİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

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