Başkan Erdoğan'ın hamleleri sonuç verdi! Trump'tan Türkiye talimatı
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine, ABD Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'ndan İran'a yönelik yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank'a yönelik olası yaptırımların etkilerinin incelenmesi için talimat verdi.
ABD medyasında çıkan bir habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'a ABD yaptırımları ve Halkbank hakkındaki endişelerini dile getirdi. Trump ise Türkiye'nin endişeleri doğrultusunda Hazine Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına talimat verdi.
Amerikan The Hill'in, Demokrat bir senatöre dayandırdığı haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump 'a Halkbank ile ilgili endişelerini dile getirdi.
İKİ BAKANLIĞA HALKBANK TALİMATI
Erdoğan'ın endişelerine hak veren ABD Başkanı Trump harekete geçerek ekibi ve Hazine Bakanlığını bu konuda bilgilendirdi. İran'a uygulanan yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank için Trump'ın Adalet Bakanlığı'na da benzer bir bilgilendirme yaptığı iddia edildi.
ERDOĞAN'IN HAMLELERİ SONUÇ VERDİ
Haberde, Trump'ın Türkiye'ye karşı Barış Pınarı Harekâtı nedeniyle uyguladığı yaptırımlara Halkbank'ın dahil edilmemesine gerekçe olarak Türkiye'nin yaptığı lobi faaliyetlerinin yanı sıra Erdoğan ile Trump arasındaki sıcak ilişki gösterildi. Trump'ın Halkbank'a yönelik olası yaptırımın etkilerinin araştırılması için de talimat verdiği belirtildi.
GEÇTİĞİMİZ YIL DA HALKBANK KONUSU GÖRÜŞÜLDÜ
Bloomberg News, Ekim ayındaki haberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Halkbank'a suçlamada bulunulmaması için ABD Başkanı Trump'a girişimlerde bulunduğunu belirtmişti. Trump ise, Erdoğanla Nisan ayında yaptıkları bir telefon görüşmesinin ardından Mnuchin ve Başsavcı William Barr'ı konuyu incelemeleri için görevlendirdi. Bu çağrının ardından Halkbank'a karşı birkaç ay boyunca bir işlem yapılmamış ve daha sonra ABD'li savcılar, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunun delinmesiyle ilgili suç duyurusunda bulunmuşlardı.
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