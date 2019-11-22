Türkiye Uzay Ajansı'nın esasları, yönetmeliği ve atamaları belli oldu
Daha önce kurulan Türkiye Uzay Ajansı hakkında yeni bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnamede, ajansın işleyişi, esasları, yönetmeliği ve atamaları gibi konular yer aldı.
Türkiye Uzay Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan "52 numaralı" Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye Uzay Ajansına verilen görev ve yetkilerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar Ajans tarafından çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenecek.
ATAMALAR NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK
Uzman istihdamına yönelik yapılan düzenleme ile Ajans bünyesinde uzay teknolojileri uzmanı ve uzay teknolojileri uzman yardımcısı istihdam edilebilecek. Söz konusu uzman ve uzman yardımcıları mali, sosyal hak ve yardımlar ile diğer özlük hakları bakımından adalet uzmanı ve adalet uzman yardımcısına denk olacak. İhdas edilen yeni kadrolarla birlikte Türkiye Uzay Ajansında 123 personel görev yapacak ve memur kadrolarına atama sayısı sınırı aranmaksızın açıktan veya naklen atama yapılabilecek.
KADROLAR BELLİ OLDU
Kararname ile Türkiye Uzay Ajansına ihdas edilen kadro ve unvanlar şöyle: Başkan (1), Başkan Yardımcısı (2), I. Hukuk Müşaviri (1), Daire Başkanı (6), Başkanlık Müşaviri (4), Uzay Teknolojileri Uzmanı (20), Uzay Teknolojileri Uzman Yardımcısı (10), Şube Müdürü (12), İç Denetçi (1), Avukat (3), Mühendis (20), Fizikçi (6), Matematikçi (6), Astronom (12), Grafiker (3), Memur (10), Sekreter (6).
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