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Senatör Graham, Mike Pompeo'dan Ukrayna belgelerini talep etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
ABD'Yİ KARIŞTIRAN MEKTUP!

'li Cumhuriyetçi Senatör , ABD 'ya bir mektup göndererek, ülkenin eski Başkan Yardımcısı ve 2020 Demokrat aday adayı , oğlu ve önceki Başkan yönetimi yetkililerinin ile ilişkilerini içeren belgeleri talep etti.

'de Başkan Trump'ın," Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile temmuz ayında gerçekleştirdiği bir telefon görüşmesinde, Demokratlar'ın 2020 aday adaylarından ve oğlu 'ın soruşturulması konusunda baskı yaptığı" iddiasıyla açılan azil soruşturması sürerken, Cumhuriyetçiler'den yeni bir adım geldi.

BELGELERİ İSTEDİ

Senato Adalet Komitesi Başkanı , 'ya bir mektup yazarak eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, oğlu Hunter Biden ve diğer yönetimi yetkililerinin dönemin Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptıkları anlaşmalarla ilgili belgeleri istedi.

KAYITLARDA NELER VAR?

Graham'in talep ettiği belgeler arasında, Biden'ın Poroşenko ile 11,18,19 Şubat ve 22 Mart 2016'da yaptığı ve Biden'ın Burisma adlı enerji şirketiyle ilgili soruşturmaya ilişkin konuştuğu iddia edilen telefon görüşmelerinin ve Hunter Biden'ın iş ortağı Devon Archer ile dönemin Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 2 Mart 2016'da gerçekleştirdiği toplantının kayıtları bulunuyor.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy ile temmuzda telefon görüşmesi yapmış, görüşmede Trump'ın, Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediği iddia edilmişti. ABD Kongresindeki Demokratlar da bu iddia üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise Zelenskiy ile görüşmesinin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuştu. Ancak Trump'ın telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık askeri ve mali yardımın askıya alındığını açıklaması ilgi çekmişti.

İLK OTURUM YAPILDI

görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında ilişki olmadığını savunmuştu.

Temsilciler Meclisi geçen aydaki oylamayla azil soruşturmasının usullerini belirlemiş, kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmış, ilk oturum geçen hafta çarşamba günü gerçekleştirilmişti.

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