Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'li Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması hakkında flaş açıklama
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması hakkında konuştu. Soylu, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir." dedi.
(FOTOĞRAFTA ORTADA HDP'Lİ CAZİYE DUMAN)
Soylu, HDP'li Saray Belediye Başkanı Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." ifadelerini kullandı.
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