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Bakan Süleyman Soylu'dan HDP'li Caziye Duman'ın görevden uzaklaştırılması hakkında flaş açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.11.2019 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019
BAKAN DAHA YENİ YAKALADIK DEDİ VE AÇIKLADI! PKK'YA PARALAR BÖYLE GİTTİ...

İçişleri Bakanı , HDP'li Saray Belediye Başkanı 'ın görevden uzaklaştırılması hakkında konuştu. Soylu, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." dedi.

İçişleri Bakanı , "Türkiye genelinde son 2 yılda evden hırsızlıklar yüzde 45'in üzerinde bir azalma sergiledi. Trafikteki ölümlerde geçen yılla bu yılın karşılaştırmasında sadece 10 ayda olay yerindeki ölümlerde yüzde 28,5 daha az insan kaybettik. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir rakama ulaşmak mümkün değildir." dedi.



(FOTOĞRAFTA ORTADA HDP'Lİ CAZİYE DUMAN)

Soylu, HDP'li Saray Belediye Başkanı 'ın görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili, "Van'ın Saray ilçesinde görevden alınacağını bildiği için, naylon faturalar tertip edilip paraların terör örgütüne aktarıldığını daha yeni yakaladık." ifadelerini kullandı.

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