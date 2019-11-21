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Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.11.2019 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019
YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre; eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , 'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata veda etti.

Önceki gün eşini toprağa veren 25'inci Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral , bugün saat 06.05'de, 'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliğinden hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİNE KATILAMAMIŞTI

İstanbul Maçka'daki özel bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki Yaşar Büyükanıt geçtiğimiz salı günü de eşi Filiz Büyükanıt'ı kaybetmiş cenaze törenine de hastanede bulunduğu için gelememişti.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞMEDİ

Yaşar Büyükanıt'ın cenazesi ile ilgili program hazırlığı hemen başladı ancak netleşmedi. Büyükanıt'ın bir çocuk babasıydı.

Yaşar Büyükanıt hayatını kaybetti YAŞAR BÜYÜKANIT HAYATINI KAYBETTİ

ESKİ GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL YAŞAR Büyükanıt KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 25'inci Genelkurmay Başkanı olan, Orgeneral Yaşar Büyükanıt, 1940 yılında İstanbul'da doğmuş, 1961 yılında Kara Harp Okulundan, 1963 yılında Piyade Okulundan mezun olmuştur.

1970 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı çeşitli birliklerde Takım ve Bölük Komutanlığı yapan Orgeneral Büyükanıt, 1972 yılında Kara Harp Akademisini kurmay subay olarak bitirdikten sonra; 6'ncı Piyade Tümeninde Harekât Şube Müdürlüğü, Kara Harp Akademisinde Öğretim Üyeliği, Belçika/Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı Yüksek Karargâhında (SHAPE) İstihbarat Daire Temel İstihbarat Şubesi Kuvvet ve Sistem Kısım Amirliği, Genelkurmay Personel Daire General-Amiral Şubesinde Kısım Amirliği ve Şube Müdürlüğü, Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı görevlerini yürütmüştür.

2008 TARİHİNDE EMEKLİYE AYRILMIŞTIR

1988 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir. Tuğgeneral rütbesi ile 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı ve İtalya/Napoli'de NATO Güney Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığında (AFSOUTH) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1992 yılında Tümgeneralliğe terfi etmiştir. Tümgeneral rütbesi ile Genelkurmay Genel Sekreterliği ve Kara Harp Okulu Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir. Korgeneral rütbesi ile 7'nci Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay Harekât Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 2000 yılında Orgeneralliğe terfi etmiştir. Orgeneral rütbesi ile Genelkurmay II'nci Başkanlığı, 1'inci Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunmuş, 28 Ağustos 2006 tarihinde atandığı Genelkurmay Başkanlığı görevinden 30 Ağustos 2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Orgeneral Büyükanıt; TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, İtalya Şeref Nişanı, ABD Liyakat Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir. Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın bir çocuk babasıydı.

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