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Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019
AK PARTİ'DEN PELİN GÜNDEŞ BAKIR HAKKINDA FLAŞ KARAR

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili 'ın kesin istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı'nda, 24. dönem Kayseri Milletvekili 'ın kesin istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

KESİN İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'nda oy birliğiyle alınan kararla, 24. Dönem Kayseri Milletvekili Pelin Gündeş Bakır kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi.

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