Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş "Dipsiz Göl" açıklaması
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'de "Dipsiz Göl" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.detaylar gelecek
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım etkinliği açıklaması
- Kur'an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa sert tepki!
- AK Parti MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar
- Bakan Pakdemirli'den A Haber'de önemli açıklamalar
- Avukattan işadamına 'İmamoğlu' dayağı
- KKTC'den Rumlara: "Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız"
- MSB'den 'kimyasal silah' iddialarına net cevap
- İYİ Parti'den İmamoğlu ve Soyer tepki!
- Türkiye'nin yüreğini yakan olay hakkında skandal sözler
- PKK''ya düzenlenen operasyonda ele geçirildi
Daha Fazla Gör
- Bakan Bekir Pakdemirli'den "balon balığı" ve "yangın söndürme tankı" açıklaması
- KKTC'den Rumlara tokat gibi yanıt! “Aklınızı başınıza alın, altında kalırsınız”
- Siirt'te PKK''ya ait drone ele geçirildi
- Son dakika: El Bab saldırısını organize eden teröristler Kandil'den!
- AK Partili Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni "EYT yanıtı! "Bu artık ikiyüzlülükten de öte siyasi sahtekarlık"
- Son dakika: Başkan Erdoğan: Birileri petrol paylaşımının içinde! Bizim derdimiz insandır
- Son dakika: Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması! Okulun müdürü ve yardımcısı görevden alındı
- Son dakika: Yıldız Kenter hayatını kaybetti
- Dışişleri Bakanlığından KKTC bayrağını yakan Rumlara sert tepki
- AK Parti'li Mehmet Muş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "EYT" açıklamasına sert eleştiri! "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu"
- İran'da protestolar giderek alevleniyor! Başkan Erdoğan bu sözlerle dikkat çekmişti...
- Milli Savunma Bakanlığı: Terör örgütü Rasulayn'da okulu mevzi yaptı