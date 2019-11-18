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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan flaş "Dipsiz Göl" açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.11.2019 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'NDAN FLAŞ DİPSİZ GÖL AÇIKLAMASI

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'de "" olarak anılan bölgenin doğal sit alanı ilan edileceğini bildirdi.

detaylar gelecek

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