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Son dakika: Antalya'da 4,2 şiddetinde deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
ANTALYA'DA KORKUTAN DEPREM

Son dakika haberi: 'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

DEPREM YERİN 53 KM. DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.

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