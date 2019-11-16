Son dakika: Antalya'da 4,2 şiddetinde deprem
Giriş Tarihi: 16.11.2019 Güncelleme Tarihi: 16.11.2019
Son dakika haberi: Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
DEPREM YERİN 53 KM. DERİNLİĞİNDE OLUŞTU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre sarsıntı, saat 21.14'te ve yerin 53 kilometre derinliğinde oluştu.
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