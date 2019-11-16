Küfür ve hakaret yağdıran provokatör Mehmet Avcı yeniden gözaltına alındı

Kocaeli'de, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mehmet Avcı isimli provokatör adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındığını duyurdu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Anıtkabir ziyareti sırasında tezahüratta bulunan gençlere yönelik küfürlü ifadeler kullandığı görüntülerin sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan ve dün gözaltına alınan Mehmet Avcı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesine sevk edilen M.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Avcı'nın serbest bırakıldıktan sonra benzer yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle yeniden gözaltına alındı.







YENİDEN GÖZALTINA ALINDI



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "15/11/2019 tarihinde facebook sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet Avcı' nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16/11/2019 tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.