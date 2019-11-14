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7 terörist ülkelerine gönderildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019
7 TERÖRİST ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığının sınır dışı edileceklerini bildirdiği Alman uyruklu 6, Birleşik Krallık uyruklu bir olmak üzere 7 yabancı uyruklu terörist ülkelerine gönderildi.

Öğleden sonra İl Göç İdaresinin aracıyla İstanbul Havalimanına getirilen ve apronda araçtan indirilen ikisi erkek, dördü kadın Alman uyruklu 6 yabancı terörist, 'e gidecek tarifeli uçağa yönlendirildi. Kadınlardan birinin kucağında bebek olduğu görüldü. Uçak, 'nın başkenti Berlin'e saat 16.15'te hareket etti.

Birleşik Krallık uyruklu bir yabancı terörist savaşçı da sınır dışı edilerek 'ya gönderildiğini belirten emniyet yetkilisi, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade işlemlerine devam edildiğini bildirdi.

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