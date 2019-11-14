14 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.11.2019 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI! HEPSİ ELE GEÇİRİLDİ...

Jandarma Genel Komutanlığı, Kıran-6 operasyonu kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında terör örgütüne ait silah ve mühimmatlar ile çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildiğini duyurdu.

Van'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü 'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsamında Gürpınar ilçesine bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında, terör örgütüne ait silah ve mühimatlar ile yaşam malzemeleri ve örgütsel döküman ele geçirildi.

Kıran-6'da PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi KIRAN-6'DA PKK'YA AİT SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

İŞTE O AÇIKLAMA

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Van İl Jandarma Komutanlığınca Kıran-6 operasyonunun sürdürüldüğü bildirilerek, "Gürpınar kırsalında gerçekleştirilen operasyonda; 1 RPG 7 roketatar, 1 keskin nişancı tüfeği, 14 el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 18 kilo TNT, 4 el yapımı patlayıcı düzeneği ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirilmiştir" denildi.

Son dakika: 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başladı SON DAKİKA: 2360 PERSONELLE KIRAN-6 OPERASYONU BAŞLADI
Son dakika: Kıran-6 operasyonu neyi amaçlıyor? Kıran-6 hangi illerde yapılıyor? SON DAKİKA: KIRAN-6 OPERASYONU NEYİ AMAÇLIYOR? KIRAN-6 HANGİ İLLERDE YAPILIYOR?
Son dakika: PKK'ya 2360 personelle Kıran-6 operasyonu başladı SON DAKİKA: PKK'YA 2360 PERSONELLE KIRAN-6 OPERASYONU BAŞLADI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN