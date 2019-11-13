Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
Milli Eğitim Bakanlığı, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini, çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini, çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı.
"Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" Projesi ile öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecek.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler" dedi.
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