13 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Proje ile okullarımız...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.11.2019 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019
MİLLİ EĞİTİM BAKANI: PROJE İLE OKULLARIMIZ...

Bakanlığı, güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini, çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. Milli Eğitim Bakanı , "Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler" dedi.

Bakanlığı (MEB) güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini, çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı.

"Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" Projesi ile öğrencilerin resimleri ve müzik performansları okullarda sergilenecek.

Milli Eğitim Bakanı , "Proje ile okullarımız kültür ve sanat alanında daha zengin olacak, birbirlerini besleyecekler" dedi.

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan öğretmenlere tren bileti ve kargo indirimi müjdesi ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN'DAN ÖĞRETMENLERE TREN BİLETİ VE KARGO İNDİRİMİ MÜJDESİ
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan Kanal İstanbul projesi açıklaması ULAŞTIRMA BAKANI CAHİT TURHAN'DAN KANAL İSTANBUL PROJESİ AÇIKLAMASI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN