12 Kasım 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Herkesi ilgilendiriyor! e-Devlet'ten 600 yeni hizmet

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.11.2019
HERKESİ İLGİLENDİRİYOR! E-DEVLET'TEN 600 YENİ HİZMET

Milyonlarca vatandaşın kamu kurum ve kuruluşları hizmetinden kolaylıkla faydalanmasını sağlayan e-Devlet'te 600 yeni yeni hizmet devreye giriyor. İşte o yenilikler.

e-Devlet üzerinden halen 5 bin 200 hizmet sağlanıyor. 2020'de bu sayının 5 bin 800'e yükselmesi planlanıyor. E- Devlet kullanıcıların memnuniyet oranı ise yüzde 99 olarak belirlendi. Yine e- Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği de artırılacak. E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında uygulamaya alınan modüllerin e-Devlet Kapısından sunumu sağlanacak.

KAMUYA SOSYAL MEDYA REHBERİ
Verilen hizmet ve kullanıcı sayısı artarken kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırmak için e-Devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden de yararlanılacak. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çalıştay düzenlenecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN