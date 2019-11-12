Alman medyasında büyük korku: Erdoğan dediklerini yapmaya başladı
Türkiye, ele geçirilen DEAŞ'lı teröristleri kendi ülkelerine iade etmeye başladı. Türkiye'nin bu tutumu Almanya'da büyük korkuya neden oldu. Terörle mücadelede etkili bir süreç yürüten Türkiye'nin bu tavrı karşısında Alman medyası endişeye kapılarak şu ifadelere yer verdi: Erdoğan söylediklerini yapmaya başladı.
Terör örgütü DEAŞ'a katılan Avrupa ve Amerika vatandaşları, Türkiye tarafından sınır dışı ediliyor. DEAŞ'a katılan 1 Amerikalı terörist, Türkiye tarafından sınır dışı edildi. 14 Kasım'da ise Alman vatandaşı 7 DEAŞ'lı terörist ülkesine gönderilecek. Türkiye'nin 7 Alman teröristi ülkesine gönderecek olması, ülke medyasında geniş yer buldu.
BİLD: ERDOĞAN SÖYLEDİKLERİNİ YAPMAYA BAŞLADI
Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden olan Bild, haberi manşetine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanıldığı haberde, Erdoğan'ın söylediklerini yapmaya başladığı ifade edildi.
"TÜRKİYE DEAŞ ŞÜPHELİLERİNİ ALMANYA'YA GÖNDERMEK İSTİYOR"
Die Zeit gazetesi ise, "Türkiye, DEAŞ şüphelilerini Almanya'ya göndermek istiyor" başlığını attı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye, kimsenin DEAŞ'lı teröristi için bir otel değildir" sözlerini alıntılayan Die Zeit, bu kişilerin önce Alman vatandaşı olduklarının kanıtlanması, ardından da DEAŞ bağlantılarının ortaya koyulması gerektiğini yazdı.
ERDOĞAN UYARMIŞTI: GEREKİRSE KAPILARI AÇARIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEAŞ'lı teröristlerin ülkelerine gönderileceğini sık sık dile getiriyordu. Erdoğan ayrıca, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye karşı bu politikalarının devam etmesi durumunda mültecilere kapıların açılacağını dile getirmişti.
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