11 Kasım 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TÜBİTAK'a 13 personel alınacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.11.2019
TÜBİTAK'A 13 PERSONEL ALINACAK

ve () Başkanlığınca 13 personel edilecek. Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

ve () Başkanlığınca 13 personel edilecek.

'de yayımlanan ilana göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler (BİLGEM) ile Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL) bünyesinde görev yapmak üzere 1 iş yeri hekimi ve 3 araştırmacı uzman personel alınacak.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) ve Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME) bünyesinde görev yapmak üzere 4 memur, 1 büro memuru, 3 şoför ve 1 dağıtıcı alınacak.

Başvurular, kurumun web sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN