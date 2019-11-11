RTÜK "Yemek Programları" için harekete geçti: Uymayanlara ceza kesilecek

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, "Özellikle yemek programı sunan kişilerden, fazla yememeleri, menfi örnek teşkil etmemeleri ve spor konularında teşvik edici mesajlar vermelerini istiyoruz" diyerek harekete geçtiklerini duyurdu.

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Daire Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, TBMM Obezite ile Mücadele Komisyonuna yaptığı sunumda yöresel yemek programlarına ve reklamlara tepki gösterdi. Ellialtı, yaptığı sunumda şu değerlendirmelerde bulundu:

TEŞVİK EDİCİ MESAJLAR VERMESİNİ İSTİYORUZ

Üst kurulumuzun yayından önce yayıncılara ve yapımcılara müdahale yetkisi yok. Ancak gurme tarzı yemek programlarında program sunan kişilerin fazla yememelerini, menfi örnek teşkil etmemelerini, sağlıklı olmaları, spor gibi konularda teşvik edici mesajlar vermesini istiyoruz.

Dizi yapımcıları ve yayıncılarla da yaptığımız toplantılarda özellikle rol karakterlerin spor yapan ve sağlıklı beslenen karakterler olması gerektiği, nasıl sigara, içki kullanmaması gerekiyorsa hamburger, abur cubur gibi gıdaların tüketiminin de dizilerde olmaması gerektiği konusunda yapımcılara ve yayıncılarımıza tavsiyelerde bulunuyoruz.

UYMAYANLARA PARA CEZASI

Altı ay sonra turuncu kategorimiz faaliyete geçecek. Bu kapsamda tuzlu baharatlı atıştırmalıklar, sütlü içecekler, kah-valtılıklar, yoğurtlar, peynirler ve soslar için Sağlık Bakanlığının besin profilinde yer alan kategoriye uygun olanların reklamına izin verilecek. Yaptırımları da olacak. 27 Mart'ta yürürlüğe girecek. Uymayan kanallara aylık brüt ticari iletişim gelirinin yüzde 1'i ile 3'ü arasında idari para cezası uygulayacağız.

DONDURMA REKLAMLARI...

Dondurma reklamlarıyla ilgili birkaç hafta içerisinde, o reklamlar çekilmeden kendileriyle toplantı yapacağız. Yayınlandıktan sonra bizim ceza vermemizin çok büyük bir etkisi olmuyor. Bu reklamlarda genel ahlak sınırını aşan sorunlar olabiliyor. Bunlarda da bir düzenlemeye giderek her ne kadar yetkimiz dâhilinde önceden müdahale yetkimiz olmasa da birtakım ortak çalışmalarla bunu çözmeye çalışıyoruz.