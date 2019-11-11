Eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal vefat etti
Eski Dışişleri Bakanı ve Anayasa Profesörü Mümtaz Soysal, hayatını kaybetti. Bir süredir alzheimer tedavisi gören Prof. Dr. Mümtaz Soysal 90 yaşında İstanbul Beşiktaş'taki evinde vefat etti.
Anayasa hukuku hocalarından, eski Dışişleri Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti. İstanbul'da 90 yaşında vefat eden Prof. Dr. Mümtaz Soysal, bir süredir Alzheimer tedavisi görüyordu. 40 yaşında vefat eden yazar eşi Sevgi Soysal'dan iki çocuğu bulunan Prof. Dr. Mümtaz Soysal'ın 13 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.
1961 ANAYASASI'NIN İMZA SAHİPLERİNDEN BİRİ
Beşiktaş'taki evinde yaşamını yitiren Mümtaz Soysal, 1961 Anayasası'nın imza sahiplerinden biri olarak biliniyordu. Anayasa ve demokrasi üzerine çok sayıda kitabı bulunan, Prof. Dr. Mümtaz Soysal, 15 Eylül 1929'da Zonguldak'ta doğdu. Galatasaray Lisesi'ni (1949), ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni (SBF) (1953) bitirdi.
Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde asistan olarak görevliyken fark dersi sınavlarını vererek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden de mezun oldu (1954). 1956'da SBF'de asistan olarak çalışmaya başladı; 1958'de siyasal bilimler alanında doktora çalışmasını tamamladı. SBF'de Anayasa Hukuku profesörü olarak uzun yıllar ders verdi.
GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Temsilciler Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) temsilcisi (6 Ocak 1961 - 25 Ekim 1961) olarak Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı. 1963'te SBF'de doçent, 1969'da profesör olan Soysal, 1971 yılında aynı fakültenin dekanlığına seçildi. 12 Mart Muhtırası'ndan sonra 18 Mart 1971'de dekanlığı esnasında, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı'nca gözaltına alınıp tutuklandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Bakanlık duyurdu: Türk ve Rus askeri...
- Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar yakalandı
- FETÖ'cü alçaklara ceza yağdı!
- AK Parti'den flaş açıklama: Görev değişiklikleri olabilir
- Bakanlık: ABD'li bir yabancı terörist...
- Ve Başkan Erdoğan başlattı! Rekor kırılıyor
- Rekor için geri sayım! Dakikalar kaldı
- Erdoğan’dan sözde çevrecilere sert tepki: Geziciler neredesiniz!
- Diyarbakır'da yükselen feryat yürekleri yaktı!
- İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntü...
- Başkan Erdoğan'dan "Geleceğe Nefes" kampanyasında önemli açıklamalar
- TSK'dan PKK'ya dev operasyon! İşte 'Kıran-5'ten gelen görüntüler...
- İçişleri Bakanlığı: ABD'li bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
- ASELSAN dünyaca ünlü rakibi geride bıraktı! Denizlerde "fersah fersah" ilerliyor...
- ABD ordusu ve terör örgütü YPG/PKK'dan petrol için ortak devriye!
- Enerjide acele kamulaştırma kararı!
- Şanlıurfa'da feci kaza
- Terör örgütü DEAŞ'ın Musul'daki elebaşlarından biri yakalandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânından Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi
- İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi
- Ekrem İmamoğlu'ndan Necti Özkan'a kıyak ihale!