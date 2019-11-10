Türk askeri Suriye'de binlerce mayın imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaşam alanlarında binlerce mayının imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkının güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP'den, (331 mayın ve 891 EYP,) TSK tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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