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Türk askeri Suriye'de binlerce mayın imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019
TÜRK ASKERİ SURİYE'DE BİNLERCE MAYIN İMHA EDİLDİ

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaşam alanlarında binlerce mayının imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkının güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

yaptığı açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış /'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce /EYP'den, (331 mayın ve 891 EYP,) TSK tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

Detaylar gelecek...

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