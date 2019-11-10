96 yaşında Ata'ya gitti
Artvin'de yaşayan 96 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe'ye gitti. Türk bayrağı ile çıktığı tepede gençlere seslenen Erzade nine, "atanızı unutmayın onun izinden ilerleyin" dedi.
96 yaşındaki Erzade Yalçıntaş, her 10 Kasım'da Türkiye'nin en büyük Atatürk heykeli önünde saygı duruşunda bulunuyor.
Artvin'de 22 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin yer aldığı Atatepe'ye Türk bayrağı ile gelen Erzade Yalçıntaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölüm yıldönümünde saygı duruşunda bulunarak andı.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81. yıl dönümünde Artvin'de saygıyla anıldı. Erzade Yalçıntaş da ilerleyen yaşına rağmen, eline aldığı Türk bayrağıyla Artvin'deki Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı'nın önüne geldi.
Her 10 Kasım'da Atatürk Anıtı'nı ziyaret eden Erzade Yalçıntaş, "Atatürk bu ülkeyi bize armağan ettiği için çok mutluyum. Hür yaşadığım için çok mutluyum. Yaşadığım süre içerisinde onu her zaman anacağım, ziyaretine geleceğim. Burada gençlere sesleniyorum, atanızı unutmayın onun izinden ilerleyin" dedi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İmamoğlu'ndan Özkan'a kıyak ihale!
- Erdoğan'dan Atatürk'ü anma programında önemli mesajlar
- Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
- Atatürk, yurt dışındaki büyükelçiliklerde anıldı
- 4 büyüklerden 10 Kasım mesajı
- Kapadokya'da o an...
- Ekrem İmamoğlu Canan Kaftancıoğlu kavgası büyüyor
- Türkiye'nin her köşesinde 1 dakikalık saygı duruşu
- İstanbul Havalimanı'nda saat 09.05'i gösterirken
- 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
- İşte Çukurova Bölgesel Havalimanı için üstyapı ihalesi tarihi
- Ekrem İmamoğlu'ndan Necti Özkan'a kıyak ihale!
- Atatürk, TBMM'de törenle anıldı
- Yüksek Hızlı Tren'de yeni dönem
- Adana merkezli 10 ilde FETÖ/PDY operasyonu
- İstanbul Havalimanı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk anıldı
- Atatürk, yurt dışındaki büyükelçiliklerde anıldı
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Atatürk’ün vefatının 81'inci yılında Anıtkabir’e ziyaret
- Kapadokya'da balonlar Atatürk afişleri ve bayraklarla uçtu
- Bakan Berat Albayrak'tan "10 Kasım" mesajı
- İstanbul TEM otoyolunda otobüs alev aldı!
- Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı