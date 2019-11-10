Tel Abyad'da PKK'nın döşediği mayın patladı 1 çocuğun bacağı kesildi
Türkiye'nin terörden temizlediği Tel Abyad'da 2 kardeş evlerinin önünde oynarken mayın patladı. Patlama sonucu ağır yaralanan 12 yaşındaki İyed'in sol bacağı dizinden kesilmek zorunda kaldı.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad'da evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin döşediği mayının patlaması sonucu İyed ve Rines Bathavi kardeşler ağır yaralandı.
BACAĞI KESİLDİ
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zekiye Yasin ve çocukları, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'daki evlerine döndü.
İyed (12) ve kız kardeşi Rines Bathavi (10), evlerinin bahçesinde oynarken terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.
Bölgede bulunan Mehmetçik tarafından Akçakale Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocuklardan, İyed'in sol bacağı dizinin altından kesildi.
ACILI ANNEDEN TERÖRE LANET
Hastanedeki çocuklarının refakatçiliğini yapan anne Zekiye Yasin, terör örgütü PKK/YPG'ye tepki gösterdi.
Çocuğunun bacağının kesilmesinin sebebinin PKK/YPG olduğunu belirten Yasin, terör örgütlerinin Suriye'den çıkarılmasını istedi.
Türk askerine de teşekkür eden acılı anne, "Şehrimizin her tarafında mayınlar o kadar çok ki, Türk askeri temizlemekle bitiremiyor. YPG'nin bir daha topraklarımıza gelmesini istemiyoruz. Ayağı kesilen bu çocuk yetimdir. Benden başka kimsesi yok." ifadesini kullandı.
Bu arada Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoda, terörden zarar gören iki kardeş ile annelerinin hastanedeki görüntülerine yer verildi.
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