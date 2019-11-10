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Milli Savunma Bakanlığı: Teröristler toplam 16 taciz ve saldırı gerçekleştirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
BAKANLIK: TERÖRİSTLER SON 24 SAATTE...

(MSB) " tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, /’li teröristlerin Barış Pınarı Harekât bölgesine yönelik tacizleri sürüyor. Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

(MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesine /'li teröristlerce son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince () "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.




Öte yandan Bakanlık, "İnsanlıktan nasibini almamış PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenmiş binlerce mayın/EYP'den, 331 mayın ve 891 EYP, TSK tarafından etkisiz hale getirildi." dedi.

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