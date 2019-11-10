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Suriye'de binlerce mayın imha edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.11.2019 Güncelleme Tarihi: 10.11.2019
SURİYE'DE BİNLERCE MAYIN İMHA EDİLDİ

Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı kapsamında yaşam alanlarında binlerce mayının imha edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölge halkının güvenliği için çalışmalarına devam ediyor.

(MSB), Barış Pınarı Harekatı bölgesinde /'li teröristlerce döşenen 331 ve 891 el yapımı patlayıcının (EYP) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/PYD'li teröristlerce sivil-asker gözetmeksizin meskun mahaller, yollar, kritik altyapı tesisleri ve yaşam alanlarına döşenen binlerce mayın ve EYP'nin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bu patlayıcılardan 331 mayın ve 891 EYP'nin Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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