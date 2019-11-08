Çin yapımı savaş uçaklarına Türkiye damgası

ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti'ne Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanlığı talip oldu. Chengdu F-7BG savaş uçaklarına, Türkiye'nin önde gelen roket ve füze sistemleri üreticisi şirketi olan ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti entegre edilecek.

Konuyla ilgili olarak Savunma Sanayi ST tarafından edinilen bilgiye göre; Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Chengdu F-7BG savaş uçaklarına, Türkiye 'nin önde gelen roket ve füze sistemleri üreticisi şirketi olan ROKETSAN tarafından geliştirilen TEBER Güdüm Kiti entegre edilecek.

TEST ATIŞI PLANLAMASI VAR

Ağustos 2019'da başlatılan entegrasyon faaliyetleri, Çin merkezli Chengdu Aircraft tarafından üretilen F-7BG savaş uçağında akıllı bombayı bırakacak bir kabiliyet olmadığı için farklı bir şekilde yürütülecek. Bu kapsamda, ROKETSAN tarafından geliştirilen ve uçağa takılı mühimmatı akıllı olarak ayırt edebilen S-KİT de Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan Chengdu F-7BG uçaklarına entegre edilecek. F-7BG savaş uçaklarından, 2019 yılı sonuna kadar 1 veya 2 adet TEBER mühimmatının test atışının yapılması planlanıyor.

Bangladeş Hava Kuvvetleri envanterinde, 30 adetten fazla F/T-7BG savaş uçağı bulunmakta.





TEBER GÜDÜM KİTİ

ROKETSAN TEBER, MK-81 ve MK-82 genel maksat bombalarının vuruş kabiliyetinin artırılması amacıyla tasarlanmış; havadan karaya Ataletsel Ölçü Birimi (AÖB), Küresel Konumlama Sistemi (KKS) ve/veya Yarı Aktif Lazer Arayıcı Başlık (LAB) ile desteklenmiş hassas CEP (sapma) değerine sahip lazer güdüm kitidir.

TEBER kuyruk bölümü, hassas güdüm sağlayacak Ataletsel Ölçü Birimi (AÖB) ve Küresel Konumlama Sisteminden (KKS) oluşmakta olup, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı bir şekilde bombaya entegre edilebilmektedir. Bomba gövdesi üzerinde bulunan gömlekler, stabilite ve kaldırma kuvveti sağlamasının yanı sıra, terminal güdüm fazında da yüksek manevra kabiliyeti sağlamaktadır.





Bombaların burun kısmına istenildiği zaman takılabilen yarı aktif Lazer Arayıcı Başlık (LAB), silah sistemine hareketli hedefler karşısında hassas vuruş kabiliyeti kazandırmaktadır. Lazer Arayıcı Başlık (LAB) bölümüne ayrıca yaklaşma sensörü ekleme seçeneği de mevcut olup bu sayede hedef tiplerine ve kullanıcı isteğine göre bombanın infilak edeceği yükseklik ayarlanarak, harp başlığının etkin olarak kullanılabilmesine olanak sağlanacaktır. Ayrıca, kuyruk bölümü, entegre edildiği bombaları tanıyabilme özelliği ile lojistik açıdan kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır.

Ayrıca TEBER, 3 metrenin altındaki sapma değeriyle Türkiye'nin ve dünyanın en hassas güdüm kitlerinin başında gelmektedir.