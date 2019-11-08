Ankara'daki kritik toplantı bitti
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Kasım’daki ABD ziyareti öncesinde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara'daki toplantısı sona erdi.
Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'daki ABD ziyareti öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin Ankara'daki toplantısı sona erdi.
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