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Ankara'daki kritik toplantı bitti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.11.2019 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019
ANKARA'DAKİ KRİTİK TOPLANTI BİTTİ

Son dakika haberi...Başkan ’ın ’daki ABD ziyareti öncesinde ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 'daki toplantısı sona erdi.

Son dakika haberi...Başkan 'ın 'daki ABD ziyareti öncesinde ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin 'daki toplantısı sona erdi.

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