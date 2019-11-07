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Van'da PKK'ya ait 2'si EYP ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ele geçirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
PKK'YA AİT TUZAKLANMIŞ EYP'LER İMHA EDİLDİ

'ın Başkale kırsalında jandarma ekipleri tarafından terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen 2'si el yapımı patlayıcı () ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi imha edildi.

Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, /KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak/barınakların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi Sualtı Mezrası kırsalında, 06 Kasım 2019 tarihinde Kıran-Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun Tanrıöver operasyonu başlatıldı.

İcra edilen operasyon esnasında 2'si ile tuzaklanmış 3 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek yerinde imha edildi" denildi.

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