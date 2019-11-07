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Son dakika: Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.11.2019
CUMHURBAŞKANI KARARLARI RESMİ GAZETE'DE

Son dakika haberine göre; 'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı" kesin korunacak hassas alan olarak ilan edildi. , , ve 'ndeki bazı taşınmazların enerji projeleri nedeniyle acele kamulaştırılmasına karar verildi. 'da 'nin yakınındaki bölge "kentsel yenileme alanı" olarak belirlenirken, 'nin Güneysu ilçesinde ""nin hayata geçirilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde bulunan "Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı" kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilirken, , , ve 'ndeki bazı taşınmazların enerji projeleri nedeniyle acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Başkan imzasıyla 'de yayımlanan kararlarına göre, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırları içerisinde bulunan Belpınar Fosil Yatakları Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu söz konusu alan "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

ENERJİ PROJELERİ İÇİN ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI
Mahmut Şevket Paşa-1 'nin yapımı amacıyla İstanbul'un Silivri, Alares Rüzgar Enerji Santrali'nin inşası için Manisa'nın Alaşehir, Güney-1 Rüzgar Enerji Santrali'nin yapımı için Bursa'nın Karacabey ve Kıyıköy Rüzgar Enerji Santrali için Kırklareli'nin Vize ilçelerindeki bazı taşınmazlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

"KENTSEL YENİLEME ALANI" OLARAK BELİRLENDİ
'nın Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 'nin arkasında yer alan bölge "kentsel yenileme alanı" olarak belirlendi.

Söz konusu karar, 5366 sayılı "Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun"un ikinci maddesi uyarınca verildi.

GÜNEYSU MİLLET BAHÇESİ PROJESİ İÇİN KAMULAŞTIRMA
'nin Güneysu ilçesine bağlı Ulucami Mahallesi'ndeki bazı taşınmazlar da ""nin hayata geçirilmesi amacıyla Güneysu Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

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